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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

В КНДР заявили, что подготовка США и Южной Кореи к войне вынуждает усиливать военное сдерживание

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В условиях подготовки Вашингтона и Сеула к вторжению в Северную Корею КНДР вынуждена наращивать меры, направленные на усиление военного сдерживания, сообщает ЦТАК.

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"В такой ситуации для КНДР вполне естественно усилить свое военное сдерживание, соответствующее серьезной обстановке безопасности в настоящем и будущем", - говорится в комментарии агентства, посвященном итогам визита в США южнокорейского президента Юн Сок Еля.

Отмечается, что договоренности, достигнутые в ходе визита, равносильны "опасному заговору о подготовке к ядерной войне, прикрывающемуся вывеской безопасности".

"Благодаря этому США и южнокорейские марионетки сделали свой план вторжения в КНДР более ясным", - пишет агентство.

Оно напоминает, что так называемая "Вашингтонская декларация", ставшая итогом визита южнокорейского лидера, "является типичным продуктом отвратительной враждебной политики в отношении КНДР".

"Всем понятно, что Вашингтон и Сеул рассматривают ядерную войну против КНДР как неизбежный факт", - говорится в комментарии.

В нем подчеркивается: "Опасные действия США (...) и марионеточной группировки, стремящихся задушить КНДР, (...) никогда не могут быть прощены, и им придется дорого заплатить за свои опрометчивые действия".

Как сообщалось, Юн Сок Ель заявил в Вашингтоне, что Южная Корея и США расширят до беспрецедентного уровня сотрудничество в сфере ядерного сдерживания.

"Южная Корея и США в рамках "Вашингтонской декларации" согласились усилить расширенное сдерживание", - сказал он во время совместной пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом.

Юн Сок Ель сообщил, что страны запустили группу по ядерной консультации (NCG), в рамках которой будут проходить регулярные встречи. На них представители стран будут делиться информацией, планировать учения и определять реакцию на возможные атаки.

Вашингтон США КНДР
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