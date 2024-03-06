Власти Ирана получили разрешение суда конфисковать нефть с американского танкера

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Иране суд вынес постановление о конфискации нефти, которую перевозил американский танкер Advantage Sweet, передает Tasnim.

Агентство напоминает, что иск против США подала группа иранцев, больных буллёзным эпидермолизом, поскольку введенные западными странами санкции против Ирана помешали шведской компании продать необходимые истцам специальные бинты и лекарства.

После судебной процедуры и усилий прокуратуры по этому делу иранский суд выдал ордер на изъятие груза нефти, который перевозил танкер Advantage Sweet в Персидском заливе.

Иран задержал этот танкер, шедший под флагом Маршалловых островов, весной 2023 года.