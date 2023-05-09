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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Байден продлил действие режима чрезвычайного положения в отношении Сирии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден уведомил лидеров палаты представителей и сената американского Конгресса, что продлевает действие режима чрезвычайного положения (ЧП) в отношении Сирии.

В уведомлении, в частности, указывается: "Действия и политика сирийского режима (...) продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. По этим причинам я решил, что необходимо продлить действие чрезвычайного положения в стране".

Срок режима истекает 11 мая 2023 года. Законом предусмотрено его автоматическое прекращение, если в течение 90 дней до годовщины его объявления президент не опубликует в федеральном реестре и не направит Конгрессу уведомление о том, что чрезвычайное положение завершено.

Изначально режим ЧП в отношении Сирии был введен 11 мая 2004 года и ежегодно продлевался.

Одновременно, как сообщалось, представитель госдепартамента США Ведант Патель раскритиковал возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ).

"Сирия не заслужила повторное вступление в Лигу арабских государств", - сказал Патель на брифинге госдепа.

По его словам, у Вашингтона сейчас нет стремления к нормализации отношений с Дамаском.

Как отметили в Белом доме, возвращение Сирии в организацию не означает, что сирийский кризис, породивший многолетнюю гражданскую войну, остался позади.

"Это решение не означает, что все страны ЛАГ нормализовали отношения с Сирией, и что сирийский кризис решен", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она завила вслед за Пателем, что Вашингтон не рассматривает возможность нормализации отношений с режимом Асада.

Накануне министры иностранных дел стран ЛАГ согласились восстановить членство Сирии в организации, приостановленное более 10 лет назад.

Главы МИД приняли это решение голосованием на специальной встрече в штаб-квартире организации в Каире в преддверии саммита в Саудовской Аравии 19 мая.

Джо Байден Сирия США
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