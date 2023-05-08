Россия поприветствовала возвращение Сирии в состав Лиги арабских государств

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Москва приветствует решение Совета министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) о возобновлении участия Сирии в деятельности этой организации, говорится в комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"7 мая Совет министров иностранных дел Лиги арабских государств по итогам внеочередной сессии в Каире принял решение о возобновлении участия Сирийской Арабской Республики в заседаниях Совета и всех структур ЛАГ. В Москве приветствуют данный долгожданный шаг, который стал логичным результатом набравшего динамику процесса возвращения Сирии в "арабскую семью". Со своей стороны в контакте с арабскими столицами последовательно призывали их к восстановлению полноформатных отношений с Дамаском", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

В комментарии отмечается, что "возобновление участия Сирии в работе ЛАГ, одним из государств-основателей которой она является, будет способствовать оздоровлению атмосферы в регионе Ближнего Востока и скорейшему преодолению последствий сирийского кризиса".

"Ожидаем, что арабские страны увеличат поддержку САР в решении задач ее постконфликтного восстановления, которое осложняется действующими в отношении Дамаска нелегитимными односторонними санкциями", - заявила Захарова.

Она также отметила, что "решение Совета министров иностранных дел ЛАГ продемонстрировало стремление государств арабского мира к укреплению координации действий в интересах урегулирования актуальных региональных и международных проблем, подтвердило их настрой и далее проводить самостоятельную политику на мировой арене, исходя из своих коренных интересов".

Министры иностранных дел стран ЛАГ в минувшее воскресенье согласились восстановить членство Сирии в составе организации, приостановленное более 10 лет назад.

Министры приняли это решение голосованием на специальной встрече в штаб-квартире организации в Каире в преддверии саммита ЛАГ в Саудовской Аравии 19 мая.