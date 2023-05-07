Сирия вернется в состав Лиги арабских государств

Фото: Jordan Pix/Getty Images

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств (ЛАГ) согласились восстановить членство Сирии в составе организации, приостановленное более 10 лет назад, передает в воскресенье портал канала Al Jazeera.

Министры приняли это решение голосованием на специальной встрече в штаб-квартире организации в Каире в преддверии саммита ЛАГ в Саудовской Аравии 19 мая.

Ранее сообщалось, что за возвращение Сирии в ЛАГ активнее всего выступала Саудовская Аравия, а основной противник этой инициативы был Катар. Обе эти страны много лет поддерживали группировки, которые вели вооруженную борьбу против сил президента Сирии Башара Асада. Однако Саудовская Аравия в последнее время работает над восстановлением своих отношений с Дамаском.

Ожидается, что перед саммитом будет проведена внеочередная встреча ЛАГ для утверждения решения о возвращении Сирии в состав организации.

Членство Дамаска в ЛАГ было приостановлено в 2011 году, когда многие арабские страны выступили в поддержку мятежников, начавших боевые действия против правительственной армии Сирии.