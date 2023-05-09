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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Токаев и Путин обсудили развитие сотрудничества Казахстана и РФ

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Москве провели обстоятельный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

"Подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран", - отметил он.

Президент Казахстана 8 и 9 мая находился с рабочим визитом в России. Во вторник по приглашению президента РФ Токаев принял участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.

Днем ранее глава республики посетил в Тверской области Ржевский мемориал и почтил память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны. Токаев также посетил братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин
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