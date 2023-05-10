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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Песков отказался говорить о состоянии здоровья Лукашенко

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не участвовал в неформальном завтраке глав государств СНГ 9 мая, так как ему было необходимо уехать в Минск на мероприятия в честь Дня Победы, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Он был вместе с нами. Он разделил с нами радость Дня Победы. Мы чрезвычайно признательны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу за то, что он нашел такую возможность. У него были мероприятия, связанные с Днем Победы и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать", - сказал он.

Песков не стал комментировать сообщения о якобы плохом состоянии здоровья Лукашенко.

"Как вы понимаете, было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича", - отметил он.

На Параде Победы в Москве присутствовали президент Белоруссии, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Киргизии Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Парад Победы в Москве

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Александр Лукашенко Дмитрий Песков Белоруссия Москва
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