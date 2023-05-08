Президент Казахстана примет участие в Параде Победы в Москве

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая совершит рабочий визит в Россию, сообщил в понедельник на своей странице в соцсети пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

По его словам, 9 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ, отметил Желдибай.

В Тверской области президент Казахстана посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны.

"Глава государства также посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев, - сказал Желдибай. - Участниками битвы под Ржевом были около 22 000 солдат и офицеров, призванных из Казахстана".