В Минске заявили об украинском следе в предотвращенных в Белоруссии перед 9 мая терактах

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Следы организаторов терактов, о предотвращении которых накануне заявили в КГБ Белоруссии, ведут на Украину, сообщил гостелеканал ОНТ в среду.

"Взрывные устройства были замаскированы под бытовые приборы, которые прибыли в страну из-за рубежа. В Беларуси их получили разные люди... В нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы, всколыхнуть общество. Следы заказчиков теракта ведут на Украину", - говорится в сообщении.

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель в минувший вторник сообщил, что спецслужбы республики в преддверии 9 мая предотвратили готовившиеся теракты. "Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы", - сказал глава КГБ Белоруссии.

"Это были попытки организации терактов на нашей территории. И мы считаем, что это было привязано именно ко Дню Победы", - добавил он.