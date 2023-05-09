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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

КГБ Белоруссии заявил о пресечении попыток совершения терактов в преддверии 9 Мая

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил о пресечении попыток совершения терактов в преддверии 9 Мая, сообщает со ссылкой на главу КГБ госагентство БелТА во вторник.

"КГБ Беларуси пресек попытки совершения терактов в преддверии 9 Мая (...). Глава КГБ Иван Тертель рассказал, что 10 мая планируется обнародовать информацию о соответствующих фактах", - говорится в сообщении.

"Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов", - заявил глава белорусского КГБ.

"Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы... - сказал он. - Я не хочу полностью открывать сегодня. Завтра мы постараемся все сказать".

Белоруссия КГБ Белоруссии Иван Тертель
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