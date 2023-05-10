Подозреваемые в подготовке терактов на 9 мая в Белоруссии признали вину

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Минске сообщили, что все фигуранты по делу о приготовлении к терактам в Белоруссии на 9 мая признали свою вину и сотрудничают со следствием.

"Все фигуранты по этому делу задержаны и водворены в СИЗО. Признали вину, сотрудничают со следствием, дают показания. Обвиняются по статье 289-й ("Акт терроризма" - "ИФ) и статье 356 ("Измена государству" - "ИФ") Уголовного кодекса. Им грозит наказание вплоть до смертной казни", - говорится со ссылкой на информацию КГБ Белоруссии в документальном фильме-расследовании, показанном в среду в эфире гостелеканала ОНТ.

Ранее белорусские СМИ, со ссылкой на информацию КГБ республики, сообщали, что теракты в Белоруссии готовились по заданию Минобороны Украины. По данным КГБ, взрывчатка прибыла в Белоруссию, замаскированная под бытовые приборы. В ведомстве заявили, что "ее хватило бы, чтобы пустить под откос несколько железнодорожных составов".

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель в минувший вторник сообщил, что спецслужбы республики в преддверии 9 мая предотвратили готовившиеся теракты. "Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы", - сказал глава КГБ Белоруссии. "Это были попытки организации терактов на нашей территории. И мы считаем, что это было привязано именно ко Дню Победы", - добавил он.