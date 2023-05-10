Европарламент поддержал продление льготного режима торговли с Украиной

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии продлить еще на год - до 5 июня 2024 года - нулевые ввозные пошлины на украинские товары.

Соответствующая резолюция была одобрена депутатами 9 мая в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европарламента. Проголосовали 617 депутатов, из которых 537 - за, 42 - против, 38 - воздержались.

Ранее, 28 апреля, данное решение поддержали послы стран-членов ЕС в рамках заседания Комитета постоянных представителей (Coreper), а затем и комитет Европарламента по международной торговле.

Дальнейшее функционирование данного режима стало возможным после того, как Европейская комиссия, реагируя на проблему с ввозом украинской сельскохозяйственной продукции в пяти странах ЕС - в Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии - ввела ограничительные меры, запретив со 2 мая по 5 июня этого года импорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Вместе с тем, транзит этих культур через пять государств далее в ЕС или другие государства за его пределами сохраняется. Кроме того, для наиболее пострадавших фермеров этих стран будет выделен второй пакет финансовой поддержки в размере 100 млн евро.

Проблема была вызвана скоплением в этих государствах украинской сельскохозяйственной продукции, предназначенной для поставок в третьи страны.

Еврокомиссия в апреле 2022 года в целях поддержки Киева предложила приостановить на один год взимание ввозных пошлин на весь украинский экспорт в Евросоюз. Соответствующий регламент Европейского парламента и Совета ЕС вступил в силу 4 июня прошлого года.