ЕК запретила импорт зерна с Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию до 5 июня

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Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию на период со 2 мая по 5 июня 2023 года, соответствующее решение опубликовано на сайте ЕК.

ЕК отмечает, что эти "исключительные и временные превентивные меры" необходимы, учитывая переполнение складов и сложности из-за существующих серьезных "узких мест" в логистике, с которыми столкнулись указанные пять государств.

Сообщается также, что транзит данных товаров через пять этих стран далее в ЕС или другие страны за его пределами сохраняется.

"Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, а также любых других продуктов, поступающих с Украины", - говорится в сообщении.

По информации ЕК, эти меры могут быть продлены. "Комиссия готова повторно ввести превентивные меры после истечения срока действия действующего Регламента об автономных торговых мерах 5 июня 2023 года, пока сохраняется исключительная ситуация", - говорится в документе.

Эти меры являются частью общего пакета поддержки, который предлагает Комиссия, и они будут дополнены финансовой поддержкой фермеров в пяти названных странах и дальнейшими мерами по облегчению транзита украинского экспорта зерна в другие государства-члены ЕС и третьи страны, отмечает Еврокомиссия.

Еврокомиссия сообщает также, что готова приступить к оценке ситуации на рынке ЕС для других "чувствительных продуктов".