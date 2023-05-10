Полиция Молдавии заявила о 180 нарушениях запрета на использование военных символов 9 мая

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Полиция Молдавии заявила о том, что 9 мая 180 человек нарушили запрет на использование военных символов, говорится в сообщении Генерального инспектората полиции (ГИП).

"В день 9 мая мероприятия прошли в 500 населенных пунктах. В них приняли участие 43 тыс. человек", - говорится в сообщении ГИП.

По данным полиции, в ходе манифестаций 180 человек нарушили запрет на использование военных символов, в том числе георгиевских лент.

"В 16 случаях нарушителями были должностные лица, девять из них - депутаты парламента, еще пять - должностные лица из Гагаузской автономии. Полиция составила 15 протоколов, вручила девять повесток и заслушала семь человек", - говорится в сообщении ГИП.

Накануне рано утром руководство Молдавии и администрации Кишинева возложили цветы на мемориале "Вечность". Затем по Кишиневу прошли маршем участники акции "Бессмертный полк". Люди пришли на акцию с портретами погибших на войне родственников, знаменами Победы, молдавскими флагами, флагами в цветах георгиевской ленты, плакатами "Наша родина - СССР" и растяжкой с изображением Сталина.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон, который шел во главе колонны Партии социалистов, сказал, что "согласно решению Конституционного суда, ношение георгиевской ленты не находится под запретом".

"С завтрашнего дня мы откроем горячую линию, куда люди смогут сообщать о случаях привлечения к ответственности за ношение георгиевской ленты. Наши юристы помогут, чтобы через суд отменить любые штрафы", - сказал Додон.