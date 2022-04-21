В МИД Молдавии заявили, что вызовут посла РФ после слов Захаровой о георгиевской ленте

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Даниэль Водэ заявил, что посла России в Кишиневе вызовут в молдавское внешнеполитическое ведомство после слов официального представителя МИД России Марии Захаровой о запрете георгиевской ленты.

"Учитывая неприемлемые выражения официального представителя российской дипломатии в адрес главы государства, МИДЕИ распорядился вызвать посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова", - отмечается в сообщении Водэ.

Ранее Водэ, комментируя заявления представителя МИД России Марии Захаровой, которая осудила запрет использования в Молдавии георгиевской ленты и ряд других решений молдавского парламента, заявил журналистам, что МИДЕИ призвало МИД России "воздержаться от вмешательства во внутренние и демократические процессы Республики Молдова".

7 апреля парламент Молдавии принял в первом чтении поправки в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах. Они предусматривают запрет на трансляцию программ и фильмов, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, к числу которых относится Россия.

14 апреля депутаты парламентского большинства утвердили изменения в кодекс о правонарушениях, которыми вводятся штрафы или принудительные работы за использование атрибутов и символов "военной агрессии", в том числе "цветных флагов и лент, символики, значков и других подобных знаков", к которым отнесена "черно-оранжевая двухцветная лента", то есть георгиевская.

"Сейчас ожидается подписание этих изменений президентом республики. Рассчитываем, что в руководстве республики возобладает здравый смысл и молдавская сторона будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией. Молдавское руководство не раз заявляло о приверженности нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов всех ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией. Последние законодательные инициативы, принимаемые парламентом Молдовы, не соответствуют этим заявлениям, как не соответствуют им и некоторые другие шаги Кишинева, предпринятые в последнее время", - заявила Захарова.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный парламентом запрет на георгиевскую ленту.