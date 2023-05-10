Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что отмена российским руководством визового режима для грузинских граждан и возобновление авиасообщения между двумя странами сегодня неприемлемо.
"Возобновление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима для грузинских граждан неприемлемо, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупацию наших территорий", - написала в среду в соцсетях Зурабишвили.
Пока представители правительства Грузии не комментировали решение России по визовому режиму и авиасообщению с Грузией.
Как сообщалось, в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на воздушные перевозки из России на территорию Грузии, а также указ об отмене визового режима для граждан Грузии.
Авиакомпании РФ после выхода указа будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю, сообщил "Интерфаксу" представитель российского Минтранса.
Авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в июле 2019 года после выхода соответствующего указа российского президента.