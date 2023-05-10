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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Президент Грузии предложила ввести визы для российских граждан

Президент Грузии предложила ввести визы для российских граждан
Автомобили на российско-грузинской границе
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что в связи с решением российского руководства возобновить авиасообщение с Грузией и отменить визовой режим для грузинских граждан грузинское правительство должно ясно заявить о своей позиции.

"Я предлагаю созвать Совет национальной безопасности и рассмотреть введение виз для российских граждан сроком на три месяца, что необходимо для нас с учетом внутренних вызовов. Необходим больший контроль государства в отношении россиян, въезжающих в нашу страну, поэтому необходимо принять какие-то меры, чтобы все это находились в нормальных цивилизованных рамках, - сказала она на брифинге. - Грузия не нуждается в каких-то якобы уступках со стороны России".

По ее оценке, решение российского руководства "противоречит интересам Грузии".

Сейчас россияне посещают Грузию в безвизовом режиме.

10 мая стало известно, что президент Владимир Путин одним указом отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, за тех, кто едет в Россию работать. Вторым указом он отменил запрет на авиаперевозки между двумя странами, введенный в июле 2019 года.

Зурабишивили уже назвала возобновление прямого авиасообщения с Россией неприемлемым.

В октябре 2022 года она говорила, что на фоне притока россиян в Грузию не исключает введения визового режима для граждан России.

Грузия Саломе Зурабишвили Владимир Путин
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