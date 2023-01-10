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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Boeing в 2022 году увеличил поставки коммерческих самолетов до 480

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американский авиастроительный концерн Boeing увеличил поставки коммерческих самолетов клиентам в 2022 году в 1,4 раза - до 480 по сравнению с 340 лайнерами годом ранее.

Как говорится в пресс-релизе компании, основная часть поставок - 387 самолетов - пришлась на лайнеры семейства 737.

В четвертом квартале Boeing отправил клиентам 152 самолета, в том числе 110 единиц семейства 737.

Основной конкурент Boeing - Airbus SE - опережает его по поставкам с 2020 года. Ухудшению позиций американского авиаконцерна способствовала приостановка полетов самолетов Boeing 737 MAX по всему миру в 2019 году после двух авиакатастроф - в Индонезии и Эфиопии. С конца 2020 года эксплуатация самолетов 737 MAX возобновилась более чем в 190 странах, включая США, Австралию, Канаду и 31 европейское государство.

Airbus в начале декабря заявил, что не сможет достичь цели выпуска "около 700" коммерческих самолетов в 2022 году из-за сложной операционной среды. В компании, однако, заявили, что годовой показатель будет близок к этой цели.

Акции Boeing теряют в цене 0,2% в ходе торгов во вторник, стоимость бумаг Airbus опустилась на 2%.

Boeing
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