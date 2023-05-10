РСТ ждет турпотока в Грузию свыше миллиона человек в год после возобновления авиасообщения

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Количество россиян, готовых посетить Грузию после отмены запрета на прямое авиасообщение и продажу турпутевок, может превысить миллион человек, но росту турпотока будут мешать дефицит авиаперевозки и нехватка мест для размещения туристов, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Поток в Грузию потенциально может быть очень большим и превзойти показатели 2018 года. Помешать этому могут два ограничения. Во-первых, по количеству бортов, которым можно летать за рубеж, так как пока непонятна позиция грузинских властей в отношении российских самолетов с двойной регистрацией. Во-вторых - емкость объектов размещения", - сказал "Интерфаксу" президент РСТ Илья Уманский.

По его словам, Грузия имеет ограниченный номерной фонд, и отели, потеряв российских туристов, уже заменили их иностранными. Туроператорам будет сложно получить большой объем гостиничных номеров для размещения туристов летом.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин также отметил, что Грузия имеет большой потенциал роста турпотока.

"Прямых рейсов в Грузию не было с 2019 года, так что есть отложенный спрос. Но на восстановление потребуется время. Авиакомпании не могут начать летать уже завтра, им необходимо получить разрешения на полеты, слоты, начать продажу билетов. Но, думаю, с учетом популярности направления, рейсы появятся до конца мая, если их согласуют с грузинской стороной", - сказал Горин.

Эксперт напомнил, что Грузия пользовалась спросом и при отсутствии прямых перелетов, однако их возобновление поможет нарастить объемы в разы.

"У Грузии как туристического направления много преимуществ. Здесь большие возможности для экскурсионного, лечебного, пляжного отдыха. При этом поездка не требует ни длительного перелета, ни оформления виз. Грузия также востребована как транзитное направление, куда летает много зарубежных лоукост-перевозчиков", - добавил Горин.

Президент Владимир Путин своим указом отменил введенный летом 2019 года запрет прямых авиаперевозок с Грузией и рекомендацию турбизнесу не продавать туры с авиаперелетом в эту страну. Российский МИД разъяснил, что отменена и рекомендация россиянам воздерживаться от поездок в Грузию.

Представитель Минтранса сообщил "Интерфаксу", что российские авиакомпании будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по 7 раз в неделю. Полеты, по его словам, будут выполняться на воздушных судах отечественного производства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления прямого авиасообщения с Россией и предложила ввести визы для россиян. В грузинском МИД, напротив, решение Москвы поддержали.

В 2018 году, по данным Погранслужбы ФСБ, Грузию посетили 1,29 млн граждан России. Власти Грузии сообщили, что число российских туристов и экскурсантов достигло 1,7 млн человек.