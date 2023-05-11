Израиль сообщил об уничтожении главы ракетной программы "Исламского джихада"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении руководителя ракетной программы "Исламского джихада" Али Хасана Гали в ходе ракетных ударов по Сектору Газа утром в четверг, сообщила газета "Haaretz".

"Гали считался ключевой фигурой в палестинском "Исламском джихаде" (...) и принимал активное участие в недавнем ракетном обстреле Израиля", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

По словам представителя израильской армии, в ходе совместной операции ЦАХАЛ и Шин-Бет (службы безопасности - ИФ), истребители атаковали дом, где скрывался Гали, в районе Шейх Хамад в Хан-Юнисе на юге Газы.

"Haaretz" отмечает, что после ударов "Исламский джихад" выступил с заявлением, в котором говорится, что Гали был убит вместе с двумя другими высокопоставленными командирами организации.

В то же время, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Цахи Ханегби подчеркнул необходимость деэскалации ситуации в Газе, сообщил Белый дом.

"Салливан отметил продолжающиеся региональные усилия по посредничеству в прекращении огня и подчеркнул необходимость снижения напряженности и предотвращения дальнейших человеческих жертв", - говорится в релизе.

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора вечером в среду с министром обороны Израиля Йоавом Галантом подтвердил "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами безопасности Израиля и призвал к деэскалации ради устойчивого спокойствия", сообщил Пентагон.

Ранее сообщалось, что Израиль в ночь на четверг продолжил наносить удары по объектам группировки "Исламский джихад" в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа.