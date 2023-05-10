В Тель-Авиве сработала воздушная тревога

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Тель-Авиве в среду на фоне эскалации напряженности вокруг сектора Газа прозвучали сирены воздушной тревоги, слышны взрывы, сообщает Times of Israel.

В аэропорту имени Бен-Гуриона временно запретили сажать самолеты. Поступило распоряжение, чтобы самолеты, которые собирались приземлиться, пока оставались в воздухе.

По данным издания, сирены воздушной тревоги также прозвучали в городах Рамат-Ган, Гиватаим, Бат-Ям, Холон.

Со своей стороны израильский портал Arutz Sheva сообщает, что в среду палестинцы выпустили из сектора Газа десятки ракет по центральной и южной части Израиля. Сначала сирены воздушной тревоги активировали в Сдероте. По нему запустили девять ракет, одна попала прямо в жилой дом. В тот момент здание было пустым, никто не пострадал. Times of Israel сообщает, что остальные ракеты перехватила система ПРО "Железный купол".

По данным представителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ответ на пуски ракет израильские силы обстреляли ракетные установки и минометные позиции группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.

Также ранее в среду израильский самолет нанес удары по сектору Газа, погиб как минимум один палестинец.

Накануне ЦАХАЛ сообщила, что израильским военным удалось ликвидировать трех командиров "Исламского джихада" в ходе операции Shield and Arrow. По словам представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, убиты командующий группировки в северной части сектора Газа и командир, ответственный за активность "Исламского джихада" на Западном берегу реки Иордан.

В "Исламском джихаде" подтвердили гибель этих людей и пообещали принять ответные меры. Всего, по данным палестинской стороны, авиаудары унесли жизни 13 человек, еще примерно 20 человек получили ранения.

Между тем, в ожидании ответных палестинских ракетных обстрелов израильские военные рекомендовали жителям населенных пунктов в радиусе 40 км от Газы держаться поближе к специально отведенным бомбоубежищам.

На прошлой неделе после смерти в израильской тюрьме объявившего голодовку высокопоставленного члена "Исламского джихада" Хадера Аднана палестинцы запускали ракеты из сектора Газа по югу Израиля. Израильские военные ответили авиаударами.

Всего, по данным региональных СМИ, из-за роста напряженности с января погибли более 100 палестинцев и не менее 19 израильтян.