Израильские военные перехватили выпущенные из сектора Газа ракеты

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Палестинцы выпустили в среду из сектора Газа девять ракет по израильскому городу Сдерот, однако военным Израиля удалось сбить их все при помощи системы ПРО "Железный купол", сообщает The Times of Israel.

В нескольких городах южного Израиля, в том числе в Ашкероне, прозвучала воздушная тревога - впервые с начала израильской операции Shield and Arrow.

В результате ракетного обстрела никто не пострадал.

Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что ранее в среду израильский самолет нанес удары по сектору Газа. В результате погиб как минимум один палестинец.

Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильским военным удалось ликвидировать трех командиров группировки "Исламский джихад" в ходе операции Shield and Arrow. По словам представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, были убиты командующий группировки в северной части сектора Газа и командир, ответственный за активность "Исламского джихада" на Западном берегу реки Иордан.

В "Исламском джихаде" подтвердили гибель этих людей и пообещали принять ответные меры. Всего, по данным палестинской стороны, авиаудары унесли жизни 13 человек, еще примерно 20 человек получили ранения.

Между тем, в ожидании ответных палестинских ракетных обстрелов израильские военные рекомендовали жителям населенных пунктов в радиусе 40 км от Газы держаться поближе к специально отведенным бомбоубежищам.

На прошлой неделе после смерти в израильской тюрьме объявившего голодовку высокопоставленного члена "Исламского джихада" Хадера Аднана палестинцы запускали ракеты из сектора Газа по югу Израиля. Израильские военные ответили авиаударами.

Всего, по данным региональных СМИ, из-за роста напряженности с января погибли свыше 100 палестинцев и не менее 19 израильтян.