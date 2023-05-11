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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

CNN сообщила о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Великобритания предоставила Украине крылатые ракеты большой дальности и малой степени заметности Storm Shadow, которые в основном являются оружием воздушного базирования, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на нескольких западных чиновников.

По оценке CNN, это даст украинской армии новые возможности наносить удары на большом расстоянии перед ожидаемым контрнаступлением. Как сказал один из собеседников телекомпании, украинская сторона заверила, что не будет применять Storm Shadow для ударов по территории России.

Дальность действия Storm Shadow - около 250 км, ненамного меньше, чем у американских тактических баллистических ракет ATACMS, которые США ранее отказывались поставлять Украине.

9 мая The Washington Post сообщало, что британское Минобороны предлагало Международному фонду поддержки Украины обдумать поставки Киеву ударных средств с дальностью полета до 300 км.

Ранее в одном из просочившихся в сеть секретных документов американской разведки утверждалось, что Лондон намеревался отправить Киеву неуказанное количество ракет Storm Shadow вместе с британским персоналом для помощи в наведении на цель. The Washington Post отмечала, что эти крылатые ракеты могут можно установить на украинские самолеты советского производства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
США Украина Великобритания Storm Shadow
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