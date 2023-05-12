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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

The Times сообщила об отказе "Евровидения" Зеленскому в выступлении на финале конкурса

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Организаторы "Евровидения" отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении с речью на финале конкурса, мотивируя это "нежеланием политизировать мероприятие", сообщает газета The Times.

"Просьба украинского лидера о неожиданном появлении видео во время финала, в котором он (Зеленский) должен был призвать 160-миллионную мировую аудиторию продолжать поддерживать его страну, была отклонена организаторами мероприятия", - говорится на сайте издания.

Культура"Евровидение-2023" пройдет в ЛиверпулеЧитать подробнее

Отмечается, что в Европейском вещательном союзе (EBU), объединяющем более 100 вещательных компаний, которые наблюдают за конкурсом, а BBC выступает в качестве ведущего в этом году, "обеспокоены тем, что появление президента может политизировать мероприятие".

"Конкурс песни "Евровидение" - международное развлекательное шоу, в котором действуют строгие правила и принципы, установленные с момента его создания. В рамках этого одним из краеугольных камней конкурса является неполитический характер мероприятия", - цитирует позицию организаторов конкурса The Times.

Песенный конкурс "Евровидение-2023" проходит в британском Ливерпуле. Первый и второй полуфиналы состоялись 9 и 11 мая, а финал пройдет 13 мая.

Победителем "Евровидения-2022" в итальянском Турине (Италия) стала группа из Украины Kalush Orchestra с композицией Stefania. Второе место занял представитель Великобритании Сэм Райдер с песней Space man. Россия в прошлом году от участия в конкурсе была отстранена из-за ситуации на Украине.

Евровидение Eurovision Владимир Зеленский Украина
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