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"Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё

"Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё
Фото: Imago Images/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Международный песенный конкурс "Евровидение" в мае 2024 года пройдет в шведском городе Мальмё, сообщили организаторы.

"Мальмё выбран городом-организатором 68-го конкурса песни "Евровидение" в мае 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте конкурса.

Уточняется, что гранд-финал конкурса пройдет на арене Мальмё в субботу, 11 мая, а полуфиналы - во вторник, 7 мая, и в четверг - 9 мая.

Мальмё будет принимать конкурс в третий раз, ранее он там проходил в 1992 и 2013 годах. Сама же Швеция примет конкурс песни в седьмой раз: помимо Мальмё, "Евровидение" проходило в Стокгольме в 1975, 2000 и 2016 годах и в Гётеборге в 1985 году.

Право на проведение конкурса Швеция получила после победы в мае этого года на конкурсе певицы Лорин с песней "Tattoo". Лорин уже одерживала победу на "Евровидении" в 2012 году с песней "Euphoria".

"Евровидение" проходит с 1956 года. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.

Евровидение Швеция
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