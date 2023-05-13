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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

Египет пытается уговорить Израиль и палестинцев прекратить огонь

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Египет, выступающий в качестве посредника, представил Израилю и палестинской группировке "Исламский джихад" новое предложение о прекращении огня, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники.

"Палестинская сторона собирается изучить это предложение", - сообщил палестинский источник.

По его словам, Египет также ожидает ответа Израиля.

Телеканал "Аль-Арабийя" в свою очередь уточняет, что Египет предлагает гуманитарное перемирие, которое включало бы открытие контрольно-пропускных пунктов Эрез и Керем-Шалом на границе Израиля и сектора Газа для доставки медицинских препаратов и другой помощи.

Ранее сообщалось, что Израиль не намерен отказываться от практики ликвидации главарей военизированной группировки "Исламский джихад" в секторе Газа в обмен на согласие палестинской стороны на прекращение огня.

Израильская военная операция ЦАХАЛа "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры "Исламского джихада" на территории Газы началась в ночь на вторник. За это время по Израилю было выпущено порядка тысячи ракет. В результате этих атак были зафиксированы попадания по жилым домам, что привело к гибели одного израильтянина, несколько человек пострадали.

Израиль в ответ атаковал несколько сотен палестинских целей в анклаве. По последним данным, под израильскими обстрелами погибли 33 палестинца, включая нескольких высокопоставленных командиров "Исламского джихада".

Египет Израиль Исламский джихад
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