Израиль и палестинцы продолжили обстрелы на фоне сообщений о соглашении о прекращении огня

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В южных районах Израиля в субботу вечером звучат сирены воздушной тревоги из-за ракетного обстрела из сектора Газа, сообщает в субботу издание The Times of Israel.

Военизированная палестинская группировка "Исламский джихад" взяла на себя ответственность за эти удары.

В ответ на эти действия армия Израиля сообщила, что продолжает наносить авиаудары по территории сектора Газа.

Ранее ближневосточные СМИ сообщали, что власти Израиля и представители палестинской группировки "Исламский джихад" согласовали режим прекращения огня с 22:00 вечера субботы при посредничестве Египта. Но официального подтверждения этой информации не было.

По сообщениям СМИ, Египет предложил гуманитарное перемирие, которое включало бы открытие контрольно-пропускных пунктов Эрез и Керем-Шалом на границе Израиля и сектора Газа для доставки медицинских препаратов и другой помощи.

Военная операция ЦАХАЛа "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры военизированной группировки "Исламский джихад" на территории сектора Газа началась в ночь на вторник. За это время по Израилю было выпущено порядка тысячи ракет. В результате этих атак были зафиксированы попадания по жилым домам, что привело к гибели одного израильтянина и нескольким пострадавшим.

Израиль в ответ атаковал несколько сотен целей палестинских боевиков в анклаве. По последним данным, под израильскими обстрелами погибли 33 палестинца, включая нескольких высокопоставленных командиров "Исламского джихада".