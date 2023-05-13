Алиев прибыл с визитом в Брюссель

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу вечером прибыл с рабочим визитом в Бельгию.

Визит в Брюссель организован по приглашению президента Евросовета Шарля Мишеля, сообщает сайт главы государства.

В Брюсселе Алиев уже провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Как сообщалось ранее, Алиев 14 мая утром проведет встречу с Мишелем, а днем состоится трехсторонняя встреча президента Азербайджана, главы Евросовета и премьера Армении Никола Пашиняна, на которой будут обсуждаться вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном.