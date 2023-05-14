Алиев обсудил с Шефчовичем сотрудничество Азербайджана и ЕС в сфере энергетики

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович обсудили сотрудничество Баку и Брюсселя в сфере энергетики.

"На встрече в субботу в Брюсселе обсуждалось сотрудничество Азербайджана с ЕС в сфере энергетики. (...) Стороны подчеркнули успешную реализацию проекта по увеличению объема поставок азербайджанского газа в Европу, подчеркнута важность расширения географии стран-покупателей азербайджанского газа в Европе", - отмечается в информации на сайте азербайджанского лидера.

Кроме этого, на встрече обсуждалось сотрудничество Баку и Брюсселя в сфере возобновляемых источников энергии, отмечено наличие широких перспектив для взаимодействия в этом направлении.