Пашинян отправился в Брюссель на встречу с Алиевым

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян в субботу отправился с рабочим визитом в Брюссель, где запланирована его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в пресс-службе правительства Армении.

"Премьер-министр Армении отправился в Брюссель с рабочим визитом 13-14 мая. Пашинян встретится с главой Евросовета Шарлем Мишелем, после чего запланирована трехстороння встреча Пашиняна, Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева", - говорится в сообщении.

12 мая замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян сообщил журналистам, что Пашинян и Алиев в Брюсселе 14 мая обсудят проект соглашения о мире.

Кроме того, Пашинян и Алиев после брюссельской встречи могут встретиться в Кишиневе 1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества. К этой встрече присоединятся президент Франции, канцлер Германии и глава Евросовета.

Также сообщалось, главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся в Москве 19 мая.