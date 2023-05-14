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Власти Франции приняли повышенные меры безопасности на Каннском кинофестивале

Власти Франции приняли повышенные меры безопасности на Каннском кинофестивале
Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Около тысячи полицейских, жандармов и агентов частных охранных служб обеспечивают безопасность 76-го Каннского кинофестиваля, сообщает в воскресенье газета Le Figaro.

"На суше, в море и в воздухе все предпринимается для того, чтобы не допустить провалов", - приводит издание слова супрефекта округа Грасс (департамент Приморские Альпы) Жан-Клода Жёне.

Чиновник указал на то, что департамент был объектом терактов, в то же время он известен регулярным присутствием немалого числа VIP-персон, особенно в дни таких событий, как Каннский кинофестиваль.

К этому добавляется напряженный социальный климат в стране, в том числе угрозы профсоюзов отключать электричество во время ряда крупных событий, пишет газета.

По словам Жёне, целая плеяда французских и иностранных звезд, толпы людей, которые захотят их видеть, и 4,5 тыс. аккредитованных журналистов - все это требует мер высокой степени безопасности.

На время проведения фестиваля в наиболее охраняемых зонах будут установлены защитные барьеры и терминалы для предупреждения несанкционированных проникновений. В Каннах разместили 833 камеры видеонаблюдения, "по одной на 88 жителей". По утверждению мэрии, это "самая густая сеть во Франции".

"Наиболее поднадзорный периметр" - это, конечно, зона дворца фестивалей, где будет проходить киносмотр, отмечает Le Figaro.

Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу 16-27 мая.

Франция Каннский кинофестиваль
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