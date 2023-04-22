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Французский профсоюз пригрозил оставить без света "Роллан Гаррос" и Гран-при Монако

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Руководители французского профсоюза CGT Energie, объединяющего работников сферы энергетики, объявили в субботу, что в ближайшие 100 дней будут проводить акции протеста против президента Франции Эммануэля Макрона.

"Макрон обещал, что за 100 дней успокоит нас. Мы же обещаем ему 100 дней гнева и акций протеста. Мы совершенно не смирились", - приводит газета Le Figaro выдержки из заявления профсоюза.

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Активисты дали понять, что могут попытаться сорвать крупные мероприятия, запланированные во Франции в ближайшие недели и месяцы.

"Возможно, мы оставим без света Каннский кинофестиваль, Гран-при в Монако ("Формулы 1"), теннисный турнир "Роллан Гаррос", фестиваль театра в Авиньоне", - предупредили в профсоюзе. Перечисленные мероприятия запланированы во Франции на весенне-летний период.

Крупнейшие профсоюзы Франции в последние месяцы проводят акции протеста против пенсионной реформы, предусматривающей, в частности, повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Протесты против пенсионной реформы в Париже

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10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 летНа фоне подготовки правительством пенсионной реформы в январе, как показывают опросы общественного мнения, понизились рейтинги Макрона и премьер-министра страны Элизабет БорнВ целом по Франции было намечено более 200 протестных мероприятий. Около 2,8 млн человек приняли участие в демонстрациях.Самая крупная манифестация прошла в Париже, где на улицы вышли 500 тысяч человекНа акции протеста произошли столкновения демонстрантов и полицииПолиция применила слезоточивый газ против митингующихМВД привлекло для обеспечения порядка до 11 тыс. полицейских и жандармовМассовые акции протеста заметно нарушили графики движения поездов, включая скоростные линии, забастовка сказалась на работе пригородных поездов столичного региона, метро и отчасти наземного транспортаПредыдущие массовые акции прошли 19 января. По оценкам МВД, на улицы французских городов тогда вышли около 1,12 млн человек.Профсоюзы призвали протестующих выйти на новые акции протеста 7 и 11 февраля
10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет
Франция
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