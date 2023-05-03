Майкл Дуглас получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля

Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Американский актер Майкл Дуглас будет награжден почетной "Золотой пальмовой ветвью" 76-го Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы смотра.

"Майкл Дуглас получит "Золотую пальмовую ветвь" на 76-м Каннском фестивале в знак признания его блестящей карьеры, а также участия в кинематографе", - говорится в сообщении на сайте киносмотра.

Награда будет вручена актеру во время церемонии открытия, которая состоится 16 мая.

Кроме того, во время фестиваля будет показан ранее не издававшийся документальный фильм под названием "Майкл Дуглас, блудный сын".

"Оказаться в Каннах - это всегда глоток свежего воздуха. Фестиваль много лет предоставляет собой замечательную платформу для смелых творцов, дерзких художников и превосходных рассказчиков своих историй. С момента моего первого приезда сюда в 1979 году с "Китайским синдромом" и до моей последней премьеры "За канделябрами" в 2013 году, фестиваль всегда напоминал мне, что магия кино заключается не только в том, что мы видим на экране, но и в его способности воздействовать на людей и мир вокруг", - сказал Дуглас, слова которого приводятся на сайте.

Майкл Кирк Дуглас - американский актер и продюсер. Обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми".

В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая.