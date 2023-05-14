Эрдоган набирает 54,2% голосов по итогам подсчета четверти бюллетеней

Лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - на втором месте с 39,7% голосов

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Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - На президентских выборах в Турции по итогам подсчета около 26% бюллетеней президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 54,2% голосов, а лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 39,7%, передает агентство "Анадолу".

Согласно результатам подсчета, 55-летний Синан Оган от альянса АТА (Альянс предков) пока получает около 5% голосов избирателей.

Избирательные участки по всей стране, как и было запланировано, закрылись в 17:00 по местному времени (совпадает с московским).

Эрдоган написал на своей странице в твиттере, что выборы завершились "как и подобает демократии".