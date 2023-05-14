В Турции закрылись избирательные участки на выборах

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Турции завершилось голосование на выборах президента и парламента, начался подсчет бюллетеней, сообщает в воскресенье Anadolu.

Избирательные участки по всей стране, как и было запланировано, закрылись в 17:00 по местному времени (совпадает с московским).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал на своей странице в твиттере, что выборы завершились "как и подобает демократии".

Первые данные о результатах голосования ожидаются к 21:00.