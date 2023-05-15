Спецпредставитель МИД КНР Ли Хуэй совершит поездки в РФ и на Украину

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставитель МИД КНР Ли Хуэй с 15 мая совершит поездки в РФ, на Украину, в страны Европы для обсуждения урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь.

"Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для переговоров со всеми сторонами по вопросу политического решения кризиса на Украине", - приводят его слова западные СМИ.

В марте Китай представил свой план по украинскому урегулированию из 12 пунктов. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что урегулирование украинского кризиса возможно только на основе мирных переговоров и учета озабоченностей всех заинтересованных сторон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, опубликованном в газете "Известия", отмечал, что пункт плана Китая о том, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой, корреспондирует с позицией России по этому вопросу.

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не против участия КНР в усилиях по нормализации ситуации на Украине, однако любые мирные инициативы должны учитывать территориальную целостность и суверенитет Украины. Также в мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что не считает жизнеспособным план Пекина по урегулированию конфликта на Украине и ориентируется только на предложения, выдвинутые Киевом.

В пятницу газета The Financial Times сообщила, что Боррель заявил в письме для глав МИД стран ЕС о готовности союза работать вместе с КНР для стабилизации ситуации вокруг Украины.