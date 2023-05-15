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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В ЕС выразили надежду на положительную роль Китая в решении украинского кризиса

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В ЕС надеются, что Китай сыграет важную роль в урегулировании ситуации на Украине и положительно повлияет на Россию, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы искренне надеемся, что Китай сыграет положительную роль (в ситуации на Украине - ИФ)", - заявил Мишель на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос о поездке в РФ, на Украину и страны Европы, которую совершит спецпредставитель МИД КНР Ли Хуэй для обсуждения урегулирования кризиса.

Он считает, что Пекин мог бы убедить Москву остановить боевые действия на Украине и "уважать устав ООН".

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Китай в данном случае может сыграть важную роль из-за своего влияния на Россию. По ее мнению, в вопросе урегулирования, прежде всего, нужно слушать украинскую сторону.

"На столе есть предложение по решению проблемы. Это - предложение президента Зеленского, и это основы, по которым мы должны работать", - сказала фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для переговоров со всеми сторонами по вопросу политического решения кризиса на Украине.

В марте Китай представил свой план по украинскому урегулированию из 12 пунктов. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что урегулирование украинского кризиса возможно только на основе мирных переговоров и учета озабоченностей всех заинтересованных сторон.

ЕС Китай Шарль Мишель
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