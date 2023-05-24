Китайский переговорщик по Украине провел встречу в Германии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставитель МИД КНР по Украине Ли Хуэй провел встречу в Берлине в рамках европейского турне, в ходе которого он обсуждает китайский план по мирному урегулированию.

По данным EFE, дипломата приняли в Министерстве иностранных дел ФРГ, он провел переговоры со статс-секретарем МИД Андреасом Михаэлисом. Подробности переговоров не сообщаются.

В марте Китай представил свой план по украинскому урегулированию. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил ранее, что оно возможно только на основе мирных переговоров и с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон.