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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Китайский переговорщик по Украине провел встречу в Германии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставитель МИД КНР по Украине Ли Хуэй провел встречу в Берлине в рамках европейского турне, в ходе которого он обсуждает китайский план по мирному урегулированию.

По данным EFE, дипломата приняли в Министерстве иностранных дел ФРГ, он провел переговоры со статс-секретарем МИД Андреасом Михаэлисом. Подробности переговоров не сообщаются.

В марте Китай представил свой план по украинскому урегулированию. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил ранее, что оно возможно только на основе мирных переговоров и с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Китай МИД Германия Украина Ли Хуэй
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