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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Сатурн – рекордсмен по числу спутников, связь дискриминации женщин с толщиной коры их мозга, а также первый черновик человеческого пангенома

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Gabriel Aponte/Vizzor Image/Getty Images

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Консорциум референсного пангенома человека показал первые результаты своей работы. Исследователи отсеквенировали образцы от 47 людей и собрали из них пангеном – граф, в котором учитываются даже минимальные нуклеотидные различия между образцами. Всего планируется собрать 350 полных геномов. Пангеном человека пригодится, когда генетики будут секвенировать геномы отдельных людей и искать в них мутации: чтобы зафиксировать аномалию, нужно знать, как может выглядеть норма. Однако технологию еще надо доработать, поскольку некоторые области генома все еще ускользают от секвенирования.

- Рог изобилия, изливавший на сайт Центра малых планет Международного астрономического союза десятки новых спутников Сатурна, наконец иссяк. Теперь планета-гигант обладает 145 подтвержденными спутниками – это абсолютный рекорд в Солнечной системе. Стало известно об открытии еще семи новых спутников Сатурна, их диаметр – до 2,5 км.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Возможно, гендерное неравенство влияет на анатомию мозга. По крайней мере, в тех странах, где женщины подвергаются дискриминации, кора некоторых отделов мозга у них заметно тоньше, чем у мужчин.

- Восьмилетняя девочка из Норвегии случайно сделала яркую археологическую находку. Во время прогулки она обнаружила красивый камень и принесла его учительнице. Оказалось, что это редкий кремневый кинжал, изготовленный в каменном веке, более 3700 лет назад. Древние люди, вероятно, принесли 12-сантиметровый артефакт из Дании, поскольку на этих землях нет собственных месторождений кремня.

- Родители привели к врачам двухлетнего сына, который страдал одновременно от язв на лице, облысения и диареи. В больнице выяснилось, что такие симптомы возникли у него из-за низкого уровня цинка в крови.

- Американские ученые обнаружили, что от марки мыла зависит, как часто насекомые садятся на кожу человека. Кроме того, ученые выделили из мыла ароматические вещества, которые больше всего отталкивают комаров.

- В колумбийский город Кали в 2019 году направили военных, чтобы патрулировать улицы по ночам для борьбы с преступностью. Однако выяснилось, что это никак не повлияло на уровень преступности в городе, а после ухода армии преступлений стало еще больше.

- У Карла Великого было шесть жен. Но только одна из них удостоилась места рядом с ним на королевской валюте. В этой статье рассказывается, кем была Фастрада, королева франков, и что имел в виду Карл, повелев чеканить ее имя на своих деньгах.

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