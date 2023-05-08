Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первая операция на мозге плода в утробе матери, поглощение солнцеподобной звездой экзопланеты, а также лягушки, которых заподозрили в опылении растений

Фото: Andrzej Wojcicki/Science Photo Library via Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские хирурги провели первую внутриутробную сосудистую операцию. У плода был дефект большой мозговой вены (вены Галена), и врачи снизили кровоток в шунте, по которому артериальная кровь сбрасывалась в венозное русло. Хотя ребенок родился недоношенным – через два дня после операции, врачи смогли предотвратить тяжелые поражения головного мозга, которые могли произойти во время родов или после рождения. За ребенком будут наблюдать в течение двух лет, чтобы оценить развитие нервной системы и когнитивных функций. У врачей не так много опыта оперативного лечения такого дефекта – порок встречается не часто. На этот раз хирурги решили, что эффективнее научиться проводить операцию у плода в утробе матери, так как основные патологии этого порока реализуются после рождения.

- Астрономы впервые увидели, как одна из солнцеподобных звезд Млечного Пути поглотила гигантскую экзопланету. По мнению ученых, звезда поглотила нептуноподобную или юпитероподобную экзопланету с массой менее десяти масс Юпитера, это сопровождалось выбросом пыли и газа. Источник вспышки находился в диске Млечного Пути, на расстоянии около 12 тысяч световых лет от Солнца. По мере эволюции звезды способны расширяться и поглощать близкие планеты, в частности, такая судьба ждет нашу Землю через несколько миллиардов лет.

- Ромбоглазая квакша из бразильских лесов питается в основном фруктами. А недавно зоологи застали ее за поеданием нектара. Это первый пример подобного поведения среди лягушек и других амфибий. Возможно, квакши не просто посещают цветки, но и опыляют их.

- Глядя на предмет, мы берем его, не задумываясь, как для этого разжать руку и какое усилие приложить. Ученые выяснили, что у слепых от рождения людей, которым зрение восстановили через несколько лет, так не получается.

- Ученые обучили декодер восстанавливать истории, которые люди услышали или вообразили, по записям фМРТ – без хирургических вмешательств. Декодер не мог переписать истории дословно, но улавливал их смысл и генерировал непрерывный текст.

- Каждый свайп по экрану отнимает много энергии. Ее добывают для нас потомки бактерий – митохондрии. Именно они сделали нас эукариотами. Вроде бы. В этом материале рассказывается, почему так сложно выяснить, как был устроен наш общий предок с грибами и растениями.

- Генетики, работающие с материалами из Денисовой пещеры, нашли ДНК древнего человека в 20-тысячелетней подвеске. Кто оставил свой генетический материал в украшении и как ученые это выяснили, не превратив находку в порошок – подробности в этой статье.

- В космосе никто не услышит чей-либо крик. И шум земных вышек мобильной связи тоже. К такому выводу пришли астрономы, которые определили, что наблюдатели на близких к Солнцу звездах не смогут засечь излучение, порождаемое вышками, при помощи аналогов существующих земных радиотелескопов.

- Ученые до сих пор не умеют перерабатывать эпоксидные полимеры, потому что они стойки к химическому воздействию. Но недавно химики из Дании нашли удобный способ деполимеризации некоторых эпоксидных смол с помощью рутениевого катализатора. Чтобы продемонстрировать эффективность своего метода, ученые успешно переработали лопасть ветрогенератора и кусок ламината.