Лукашенко привел войска в повышенную готовность после инцидентов под Брянском

Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложили о переводе войск страны в состояние повышенной боевой готовности после происшествий в Брянской области, передает "БелТА".

"Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду, в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в повышенной готовности - наши войска", - заявил Лукашенко в ходе посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО.

"Меня интересует обстановка вокруг страны. И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки. Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит, и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе", - добавил президент.

О появлении Лукашенко в Центральном командном пункте ВВС и ПВО сообщил близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее в иностранных СМИ появились слухи о возможной болезни белорусского президента. В Кремле комментировать эти сообщения отказались.