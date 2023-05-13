Один человек пострадал после крушения вертолета в Брянской области
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пострадавшей женщине после крушения вертолета на территории региона.
"Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета", - написал он в телеграм-канале в субботу.
По его данным, "в результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший - женщина".
Как написал Богомаз, "в настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь".
Он добавил, что повреждения получили пять домовладений. "Комиссия по оценке ущерба приступила к работе. На месте работают оперативные службы", - добавил губернатор.