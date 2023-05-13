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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Один человек пострадал после крушения вертолета в Брянской области

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пострадавшей женщине после крушения вертолета на территории региона.

"Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета", - написал он в телеграм-канале в субботу.

По его данным, "в результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший - женщина".

Как написал Богомаз, "в настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь".

Он добавил, что повреждения получили пять домовладений. "Комиссия по оценке ущерба приступила к работе. На месте работают оперативные службы", - добавил губернатор.

Брянская область Александр Богомаз
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