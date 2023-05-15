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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

США введут санкции против участников военного сотрудничества с Ираном и Россией

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон в ближайшее время объявит о внесении в санкционные списки тех, кто, по его мнению, участвует в военном сотрудничестве России и Ирана, заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Его цитируют американские СМИ.

Под санкции попадут те, кто участвует в расширении торговли Ирана и России военной продукцией, сказал Кирби и снова обвинил Иран в передаче беспилотников России.

Россия и Иран отрицают, что иранские беспилотники используются в СВО на Украине.

Джон Кирби Иран США Украина
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