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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Министр обороны Израиля заявил о способности Ирана создать пять ядерных бомб

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Иран располагает запасами обогащенного урана, достаточными для производства пяти ядерных бомб, утверждает министр обороны Израиля Йоав Галант.

"Не надо заблуждаться: Иран не ограничится созданием одной ядерной бомбы. К настоящему времени он обогатил уран до 20 и 60% в количестве, которого достаточно для производства пяти ядерных бомб", - сказал в Афинах греческому коллеге Николасу Панайотопулосу глава оборонного ведомства Израиля, которого цитирует в четверг газета The Times of Israel.

При этом Галант предупредил, что "обогащение Тегераном урана до 90% стало бы большой ошибкой и могло бы воспламенить регион".

Иранская ядерная сделка

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривал снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение им ядерной программы, включая снижение уровня и объемов обогащения урана. Но в мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

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Сменивший Трампа на посту президента США Джо Байден заявил о готовности вернуться в ядерную сделку при определенных условиях.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах была взята пауза, которая не завершилась до сих пор.

В конце февраля МАГАТЭ сообщило, что Иран получил 87,5 кг обогащенного до 60% урана. По словам экспертов, если этот объем урана обогатят до 90%, его хватит для получения хотя бы одной ядерной бомбы.

Власти Ирана неоднократно заверяли, что у них нет планов создания ядерного оружия.

Иран Израиль
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