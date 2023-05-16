76-й Международный Каннский кинофестиваль открывается во Франции

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Международный Каннский кинофестиваль откроется во вторник во Франции на Лазурном берегу, в основном конкурсе киносмотра в этом году представлена 21 картина.

Старт смотру даст историческая драма французского режиссёра Майвенн "Фаворитка", главные роли в котором исполнили Джонни Депп, Майвенн, Луи Гаррель, Пьер Ришар и Ноэми Львовски. В центре сюжета фильма отношения французского короля Людовика XV с фавориткой Жанной Дюбарри.

Председателем жюри основного конкурса в этом году стал шведский режиссер Рубен Эстлунд, дважды получивший "Золотую пальмовую ветвь" за фильмы "Квадрат" и "Треугольник печали".

В основной конкурс 76-го Каннского кинофестиваля вошла 21 картина, Россия в нем не представлена.

На "Золотую пальмовую ветвь" Канн претендует новая работа режиссера Уэса Андерсона "Город астероидов". Действие нового фильма происходит в 1955 году на съезде наблюдателей за звёздами в вымышленном американском городке, главные роли в фильме исполнили Тильда Суинтон, Эдриен Броуди, Том Хэнкс, Марго Робби и другие.

Также в основном конкурсе представлены "Май, декабрь" американского режиссера Тодда Хейнса, "Клуб Зеро" австралийского режиссера Джессики Хауснер, "Зона интересов" британского режиссера Джонатана Глейзера, "Мертвые листья" финского режиссера Аки Каурисмяки, "Четыре дочери" тунисского кинорежиссера Каутер Бен Ханья, "Чудовище" японского режиссера Хирокадзу Корээда.

Кроме того, в основной конкурс Канн в этом году попали фильм итальянского режиссера Нанни Моретти "Свет будущего", фильм "Рапито" итальянского режиссера Марко Беллоккьо, работа "О сухой траве" турецкого режиссера Нури Бильге Джейлан, "Зачинщик" бразильского режиссера Карима Айнуза, "Старый дуб" британского режиссера Кена Лоуча, "Идеальные дни" немецкого режиссера Вима Вендерса и "Молодость" китайского режиссера Ван Бина, а также "Черные мухи" режиссера из США Жана-Стефана Совера и "Химера" итальянского режиссера Аличе Рорвахер.

В конкурсной программе также представлены четыре картины французских режиссеров - "Траектория падения" Жюстин Трие, "Прошлым летом" французского режиссера и писательницы Катрин Брейя, "Рагу Додена Буффана" французского режиссера вьетнамского происхождения Чан Ань Хунг, и "Возвращение" Кэтрин Корсиниа.

Международный Каннский кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Проходит ежегодно с 1946 года. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае.

В 2020 году должен был пройти 73-й смотр, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен с мая на июль, а позже организаторы смотра сообщили, что в оригинальном формате фестиваль не состоится. При этом они представили список фильмов, которые должны были попасть в программы смотра. Их показали на осенних кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе. В 2021 году из-за продолжающейся пандемии киносмотр также был перенесен с мая на июль.

Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу 16-27 мая.