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Каннский кинофестиваль перенесли на июль

Каннский кинофестиваль перенесли на июль
Фото: picture alliance/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Международный Каннский кинофестиваль перенесен с мая на июль, сообщили организаторы смотра.

"Первоначально запланированный на 11-22 мая 2021 года, Каннский фестиваль пройдет с 6 по 17 июля 2021 года", - отмечается в сообщении.

Международный Каннский кинофестиваль проводится ежегодно в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые фестиваль проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года.

73-й смотр должен был пройти с 12 по 23 мая 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен. Позже организаторы смотра сообщили, что в оригинальном формате фестиваль не состоится. При этом они планировалось представить список фильмов, которые должны были попасть в программы смотра. Их показывали на осенних кинофестивалях.

Каннский кинофестиваль

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