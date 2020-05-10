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Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится

Организаторы представят список фильмов, отобранных для смотра; их покажут на других фестивалях

Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Международный Каннский кинофестиваль в оригинальном формате в этом году не состоится из-за пандемии COVID-19, сообщает Variety со ссылкой на организаторов фестиваля.

По данным издания, организаторы исключили возможность проведения фестиваля в традиционном формате в этом году. При этом они намерены в начале июня представить список фильмов, которые должны были попасть в программы смотра. Их покажут на осенних кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе.

Список получит название "Канны-2020". В него будут включены фильмы, прокат которых намечен в период с лета 2020-го по весну 2021-го.

"На сегодняшний день традиционная форма проведения фестиваля кажется нам невозможной для организации, поэтому мы собираемся анонсировать фильмы из (первоначального официального) отбора в начале июня", - сказал в интервью Screen Daily директор фестиваля Канн Тьерри Фремо.

Вместе с тем Variety указывает, что проведение Венецианского кинофестиваля в 2020 году тоже находится под вопросом. Ожидается, что решение будет принято в конце мая.

Отбор фильмов на 74-й Каннский кинофестиваль начнется осенью, в нем смогут принять участие картины, которые вошли в программу 73-го смотра, но были отложены до 2021 года.

Ранее организаторы кинофестиваля предполагали провести его в конце июня - начале июля 2020 года. Изначально он должен был пройти с 12 по 23 мая, но из-за пандемии коронавируса был отменен.

Международный Каннский кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Проходит ежегодно с 1946 года. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае.

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