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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways с 20 мая начнет летать из Тбилиси в Москву

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на осуществление полетов в Россию авиакомпании Georgian Airways ("Грузинские авиалинии").

Как сообщает агентство, разрешение было выдано 16 мая. В соответствии с заявкой авиакомпании, полеты начнутся с 20 мая, рейсы будут выполняться семь раз в неделю.

Как сообщалось, с 17 мая полеты по маршруту Москва - Тбилиси - Москва начинает российская авиакомпания "Азимут". Рейсы будут выполняться ежедневно.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая своим указом отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности. Согласно документу, "с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действующих документов, удостоверяющих личность".

Кроме того, вышел указ о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.

Минтранс России сообщил, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси по 7 раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства. В Red Wings, парк которой сформирован в основном из российских SSJ100, вскоре заявили, что готовы начать полеты в Грузию при наличии допусков.

США и Евросоюз со своей стороны предупредили Тбилиси о санкционных рисках, в случае возобновления авиасообщения с РФ.

Тбилиси Грузия Georgian Airways
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