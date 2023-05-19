Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Самолет авиакомпании РФ впервые с 2019 г. совершил прямой пассажирский рейс в Грузию

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" в пятницу совершила прямой пассажирский рейс из Москвы в Тбилиси, возобновив тем самым авиасообщение между РФ и Грузией, прерванное в 2019 году.

По данным сервиса FlightRadar24, SSJ-100 "Азимута" вылетел из московского "Внуково" в 9:08 по московскому времени с задержкой 18 минут и приземлился в аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели в 13:17 по местному времени (12:17 по Москве). Время в пути составило 3 часа 9 минут.

Планируется, что полеты на этом маршруте "Азимут" будет выполнять с частотой раз в день. Стоимость билетов на ближайший рейс, в субботу, варьируется от 18 184 до 75 384 руб., такие данные указаны в системе бронирования компании.

В РоссииПутин отменил запрет на воздушные перевозки в ГрузиюЧитать подробнее

Ранее в мае вышел указ президента Владимира Путина о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года. Минтранс РФ сообщал, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси по семь раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства.

По соглашению о воздушном сообщении между РФ и Грузией, максимально допустимая частота на маршруте Москва-Тбилиси - 21 рейс в неделю. Допуски Росавиации к этому маршруту имеют "Аэрофлот", Nordwind и "Азимут", говорится в материалах ведомства. Сообщалось, что разрешение авиационных властей Грузии на полеты по маршруту по семь раз в неделю получил только "Азимут", парк которого полностью сформирован из российских самолетов SSJ-100.

Со стороны Грузии ежедневные полеты в Москву будет выполнять Georgian Airways: первый рейс ожидается 20 мая.

В пятницу Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты еще одной российской компании - Red Wings. Она сможет летать со 2 июня в Тбилиси из Сочи, а также из Москвы в Кутаиси. Полеты будут выполняться по три раза в неделю. Основу парка Red Wings также составляют SSJ-100.

США и Евросоюз со своей стороны предупреждали Тбилиси о санкционных рисках в случае возобновления авиасообщения с РФ.

До июля 2019 года из РФ в Грузию летали "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.

Азимут Тбилиси Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Патрушев сообщил о продвижении радиоактивного облака с Украины в Европу

Николай Патрушев заявил о причастности спецслужб США к убийствам Дугиной и Татарского

Молдавия приостановила почтовое сообщение с Россией из-за "невозможности отправки"

Молдавия приостановила почтовое сообщение с Россией из-за "невозможности отправки"

Ройзман получил штраф в 260 тыс. рублей по уголовному делу о дискредитации ВС РФ

Пермское УФСБ возбудило дело о попытке вывезти архивы в Германию

Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал пункт управления группировки войск "Восток" на запорожском направлении

Министр Фальков предложил оставить магистратуру только в некоторых вузах

Министр Фальков предложил оставить магистратуру только в некоторых вузах

Голикова сообщила о планах запуска реестра нуждающихся граждан с 1 января 2024 года

Калви и Дельпаль не могут получить визу в РФ для присутствия на суде

Калви и Дельпаль не могут получить визу в РФ для присутствия на суде

Мошенники стали звонить клиентам банков по видеосвязи через мессенджеры

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });