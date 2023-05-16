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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Президент ЮАР заявил, что страны Африки предложат мирную инициативу по Украине

Президент ЮАР заявил, что страны Африки предложат мирную инициативу по Украине
Президент ЮАР Сирил Рамафоса
Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Африканские нации предложат Москве и Киеву мирную инициативу для решения ситуации на Украине, сообщил во вторник президент ЮАР Сирил Рамафоса.

"Эта мирная миссия будет способствовать проведению других различных миссий, чтобы приблизить завершение этого конфликта", - заявил Рамафоса во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлунем. Его слова во вторник приводят западные СМИ.

Президент ЮАР сообщил, что делегация глав африканских государств планирует посетить Москву и Киев, где они собираются представить свой план. В сообщениях не уточняется, о каких именно государствах идет речь.

В понедельник Рамафоса сообщил, что его страна своей нейтральной позицией стремится способствовать созданию условий для урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что конфликт должен быть решен мирным путем.

В марте 2022 года президент ЮАР заявил, что его попросили сыграть роль посредника в конфликте на Украине. Он не сообщил, кто обратился к нему с этой просьбой.

Сирил Рамафоса ЮАР
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